Минобороны создает мобильное приложение для военных: какие услуги будут доступны — Finance.ua

Минобороны создает мобильное приложение для военных: какие услуги будут доступны Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Минобороны создает мобильное приложение для военных: какие услуги будут доступны

Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение Армия+, в котором будут доступны документы и услуги для военных. В частности, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу — заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение — оцифровать максимально все», — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В приложении будут доступны следующие документы:

электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к э-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи — для того чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;

обучающие онлайн курсы для саморазвития.

«Каждый день военные тратят кучу времени на подачу рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными», — подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, в настоящее время в Украине действует реестр военнообязанных «Оберег» . Он был увеличен на 750 тысяч записей. До 88% данных уже верифицировано. Реестр «Оберег» — это база военнообязанных, которые могут быть мобилизованы.

Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщала , что новый законопроект № 10 062 о цифровизации армии должен усовершенствовать электронный военный учет. Документ усовершенствует взаимодействие между реестрами, расширяет перечень сведений в реестре военнообязанных, резервистов и призывников. Это позволит наполнять «Оберег» по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.

В Верховной Раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Это нужно для «смарт-мобилизации».

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