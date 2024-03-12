В Киеве мошенники, выдавая себя за сотрудников ТЦК и ГБР, обманули мужчину на 1,7 млн ​​гривен — Finance.ua

В Киеве мошенники, выдавая себя за сотрудников ТЦК и ГБР, обманули мужчину на 1,7 млн ​​гривен Сегодня 10:45 — Криминал

В Киеве мошенники, выдавая себя за сотрудников ТЦК и ГБР, обманули мужчину на 1,7 млн ​​гривен, Фото: gp.gov.ua

В Киеве под видом сотрудников ТЦК и ГБР с угрозами отправки на фронт мошенники обманули киевлянина на 1,7 млн грн. Четверым участникам группы сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, один из подозреваемых был давно знаком с предпринимателем и в январе 2024 года предложил ему помощь в оформлении «белого» военного билета в связи якобы с заболеванием крови, чтобы мужчина избежал возможного призыва на военную службу. Стоимость своих услуг оценил в 388 тыс. грн.

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После получения этой суммы делец привлек к мошеннической схеме еще троих сообщников, распределивших между собой роли для дальнейших незаконных заработков.

В течение января-марта 2024 года члены преступной группы разными способами угрожали потерпевшему «отправкой на фронт», звонили по телефону, отправляли «фейковые» скриншоты якобы от сотрудников ТЦК, ждали потерпевшего возле дома и работы, переодевались в военную форму для убедительности. Таким образом они заставляли мужчину платить им снова и снова.

В одном из эпизодов мошенничества мужчины под видом военных и сотрудников ГБР организовали фейковое задержание потерпевшего и под угрозами получили от него 600 тыс. грн за «закрытие вопроса» якобы за подделку военного билета.

Впоследствии подозреваемые разыграли спектакль, будто везут пострадавшего в один из районных ТЦК и после прохождения комиссии его отправят служить в Третью отдельную штурмовую бригаду, которая находится в зоне самых ожесточенных боевых действий. И снова, чтобы все уладить, с мужчины требовали деньги.

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Также подозреваемые, угрожая потерпевшему, рассказывали, что брата одного из участников преступной схемы назначили на руководящий пост в ТЦК в Киеве и отправляли фальшивые справки о зачислении на военную службу в ВСУ.

Кроме того, просили перечислять деньги на жгуты и дроны якобы для военных.

В общей сложности, под разными предлогами участники преступной группы получили от пострадавшего около 1,7 млн ​​грн.

В ходе контроля за совершением преступления в момент передачи $4 тыс. фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчинам сообщили о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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