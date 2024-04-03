НАБУ и САП разоблачили трех человек, причинивших 3,2 млн грн ущерба ключевому оборонному госпредприятию — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили трех человек, причинивших 3,2 млн грн ущерба ключевому оборонному госпредприятию Сегодня 15:29 — Криминал

НАБУ и САП разоблачили трех человек, причинивших 3,2 млн грн ущерба ключевому оборонному госпредприятию, Фото: НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили в Днепропетровской области трех человек, причастных к нанесению 3,2 млн грн убытков стратегическому государственному предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Детали дела

На протяжении 2015−2016 годов руководитель ГП, учрежденного государством, ключевого предприятия для обороны и безопасности государства, которое в период с 2002 по 2018 год относилось к сфере управления Государственного космического агентства Украины (в настоящее время находится в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины), вступил в сговор с бенефициарным владельцем частной компании.

Инфографика: САП и НАБУ

Согласно заключенному с государственным предприятием договору, после получения 40% предоплаты частная компания должна была поставить измерительный прибор на завод, но несмотря на наличие необходимого товара и получение предоплаты не делала этого.

Читайте также НАБУ разоблачило схему завладения почти 100 млн грн Укрзализныци на закупке трансформаторов

Позже на основании дополнительного соглашения действие договора прекращено, а в тендере на нового поставщика соучастниками обеспечена победа той же частной компании.

По новому договору частная компания поставила измерительные приборы, но уже по завышенным ценам, что сопровождалось подделкой документов при прохождении таможенных процедур (в части декларирования цен на приборы, значительно выше рыночных) и во время тендера (в части создания искусственной конкуренции путем привлечения формального и подконтрольного участника тендера с худшим предложением поставки, чем у частной компании).

Причиненный ущерб

Вследствие реализации этой схемы госпредприятие переплатило за поставленную продукцию 2,3 млн грн, а также понесло убытки в размере 853 тыс. грн в связи с упущенной выгодой ввиду непринятия мер по применению штрафных санкций к поставщику.

Читайте также НАБУ и САП разоблачили схему завладения лесом на берегу Киевского моря стоимостью 2,95 млн грн

За реализацию схемы компания-поставщик перевела на зарубежный счет компании супруги должностного лица ГП, зарегистрированной на Маршалловых Островах, 43,5 тыс. евро под видом оплаты за агентские услуги.

Досудебное расследование

В ходе досудебного расследования НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в 12 иностранных юрисдикций, в частности ы Княжество Лихтенштейн, Латвию и Чехию.

Полученные ответы легли в базу доказательной базы стороны обвинения.

В деле уже уведомлены о подозрении:

руководитель ГП;

бенефициарный владелец частного предприятия;

бухгалтер частного предприятия

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.