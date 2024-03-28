НАБУ и САП разоблачили схему завладения лесом на берегу Киевского моря стоимостью 2,95 млн грн — Finance.ua
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НАБУ и САП разоблачили схему завладения лесом на берегу Киевского моря стоимостью 2,95 млн грн

Криминал
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НАБУ и САП разоблачили схему завладения лесом на берегу Киевского моря стоимостью 2,95 млн грн
НАБУ и САП разоблачили схему завладения лесом на берегу Киевского моря стоимостью 2,95 млн грн, Фото: nabu.gov.ua
НАБУ и САП разоблачили схему завладения 2,24 га лесных угодий на территории Вышгородского района Киевской области стоимостью 2,95 млн грн.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
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По данным следствия, в 2015 году должностное лицо территориального управления Госгеокадастра, выполняя роль куратора распределения земли в Киевской области, незаконно передало третьим лицам часть участков, которые находились в пользовании районного лесхоза. Это произошло без согласования с последним, а лес был передан под видом с/х земель и садовых участков.
Для легализации незаконно приобретенного имущества участники схемы совершали в отношении участков ряд действий, таких как разделение, объединение и отчуждение в пользу третьих лиц.
Среди подозреваемых:
  • экс-чиновник территориального управления Госгеокадастра (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 УК Украины);
  • физическое лицо, которое приобрело незаконно выделенные земельные участки (ч. 2 ст. 209 УК Украины).
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Следует отметить, что экс-чиновник Госгеокадастра также подозревается в завладении значительно большими площадями земли — почти 920 га в Фастове и около 284 га ГП «Пуща-Водица».
По материалам:
Finance.ua
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