В Киевской области будут судить подрядчика за некачественный ремонт автодорог и ущерб более чем в 2,5 млн грн — Finance.ua

В Киевской области будут судить подрядчика за некачественный ремонт автодорог и ущерб более чем в 2,5 млн грн Сегодня 19:32 — Криминал

В Киевской области будут судить подрядчика за некачественный ремонт автодорог и ущерб более чем в 2,5 млн грн

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подрядчика по фактам растраты бюджетных средств и служебного подлога.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью во исполнение условий договора, заключенного с органом местного самоуправления, проводило капитальный ремонт дорожных покрытий в селе Гатное. Подрядчик некачественно выполнил работы, поскольку плотность уложенного дорожного покрытия не соответствует государственным стандартам.

Отчетную документацию подрядчика с недостоверными данными о количестве использованных материалов и их качестве согласовал инженер технадзора.

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Эксперты установили, что стоимость некачественно произведенных ремонтных работ составляет более 2,5 млн грн. Указанную сумму предприятие получило из бюджета неправомерно.

Ранее в суд направили обвинительный акт в отношении инженера технического надзора. Ему инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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