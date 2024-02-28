В Киевской области разоблачили депутата на махинациях с землями более чем на 2 миллиона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киевской области разоблачили депутата на махинациях с землями более чем на 2 миллиона

Криминал
6
В Киевской области разоблачили депутата на махинациях с землями более чем на 2 миллиона
В Киевской области разоблачили депутата на махинациях с землями более чем на 2 миллиона, Фото: kobl.gp.gov.ua
В Киевской области правоохранители разоблачили депутата на мошенничестве с землями более чем на 2 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Депутат одной из территориальных общин Бориспольского района организовал преступную группу с целью завладения земельными участками на территории района. К этому он привлек председателя садового общества, государственного кадастрового регистратора и еще одного человека.

Как работала схема

Они находили свободные от застройки участки на территории садового общества и подыскивали потенциальных покупателей, размещая соответствующие объявления по продаже земли в интернете.
Читайте также
В дальнейшем производили пакет поддельных документов и оформляли право распоряжаться земельными участками на подставных лиц. Впоследствии — отчуждали их покупателям. Вырученные от сделок средства распределяли между собой.
Таким образом, участники преступной группы завладели более чем двумя миллионами гривен.

Какое обвинение им выдвинули

Организатору и трем участникам преступной группы объявили о подозрении по фактам мошенничества, использования поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Читайте также
По ходатайству прокуратуры суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн. В отношении других участников ходатайства рассматриваются в суде.
Также суд рассматривает ходатайство об аресте имущества подозреваемых.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.