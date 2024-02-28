В Киевской области разоблачили депутата на махинациях с землями более чем на 2 миллиона — Finance.ua

В Киевской области разоблачили депутата на махинациях с землями более чем на 2 миллиона
В Киевской области правоохранители разоблачили депутата на мошенничестве с землями более чем на 2 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Депутат одной из территориальных общин Бориспольского района организовал преступную группу с целью завладения земельными участками на территории района. К этому он привлек председателя садового общества, государственного кадастрового регистратора и еще одного человека.
Как работала схема
Они находили свободные от застройки участки на территории садового общества и подыскивали потенциальных покупателей, размещая соответствующие объявления по продаже земли в интернете.
В дальнейшем производили пакет поддельных документов и оформляли право распоряжаться земельными участками на подставных лиц. Впоследствии — отчуждали их покупателям. Вырученные от сделок средства распределяли между собой.
Таким образом, участники преступной группы завладели более чем двумя миллионами гривен.
Какое обвинение им выдвинули
Организатору и трем участникам преступной группы объявили о подозрении по фактам мошенничества, использования поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
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По ходатайству прокуратуры суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн. В отношении других участников ходатайства рассматриваются в суде.
Также суд рассматривает ходатайство об аресте имущества подозреваемых.
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