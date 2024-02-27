Руководитель «Укртрансбезопасности» «зарабатывал» на перевозчиках по 50 тысяч гривен в день — ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции разоблачили руководителя «Укртрансбезопасности» Николаевской области на системных поборах с перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«В течение 2023 года и до начала 2024 года исполняющий обязанности начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области наладил систему поборов с предпринимателей.
Он установил ежемесячную «таксу» от 500 до 5 тыс. грн с перевозчика за возможность спокойно работать при перевозке товаров по области. Сумма зависела от количества грузовиков у коммерсантов", — говорится в сообщении.
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За такой «контроль» над безопасностью на транспорте должностное лицо получало по меньшей мере 50 тыс. грн взяток, отмечают в ГБР.
«Должностное лицо Укртрансбезопасности задержано во время получения очередной взятки», — заявили в бюро.
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