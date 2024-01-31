ГБР разоблачило чиновника воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным 1 млн гривен — Finance.ua

ГБР разоблачило чиновника воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным 1 млн гривен Сегодня 12:42 — Криминал

ГБР разоблачило чиновника воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным 1 млн гривен

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей Николаевщины, из-за халатности которого безосновательно был выплачен почти 1 млн гривен из госбюджета.

Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований.

Чиновник с марта по июль 2022 года насчитывал дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, якобы выполнявшим боевые задания на передовой.

При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые вообще отсутствовали на службе без уважительных причин.

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