У Києві судитимуть директорку будівельної компанії, яка заволоділа майже 3 млн грн з держбюджету столиці — Finance.ua

У Києві судитимуть директорку будівельної компанії, яка заволоділа майже 3 млн грн з держбюджету столиці Сьогодні 13:35 — Кримінал

Жінка уклала договір з комунальним підприємством КМДА про виконання робіт з капітального ремонту стадіону у Дарницькому районі, однак завищила вартість та обсяги виконаних будівельних робіт. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено — зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що директорка будівельної компанії уклала договір із комунальним підприємством «Спортивний комплекс» Київської міської державної адміністрації про виконання капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними та спортивними майданчиками.

Проте, за висновками судово-економічної експертизи посадовиця завищила вартість та обсяги виконаних будівельних робіт й незаконно заволоділа 2 915 438 гривень з місцевого бюджету Києва.

Фігурантці було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі поліцейські зібрали достатньо доказів злочинної діяльності жінки та завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт відносно підозрюваної скеровано до суду для розгляду справи по суті. Зловмисниці загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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