Здала в оренду неіснуючі котеджі в Карпатах: у Хмельницькому затримали шахрайку — Finance.ua

Здала в оренду неіснуючі котеджі в Карпатах: у Хмельницькому затримали шахрайку Сьогодні 15:15 — Кримінал

Здала в оренду неіснуючі котеджі в Карпатах: у Хмельницькому затримали шахрайку

Жительку Львова, що ошукала понад 60 людей, взявши оплату за проживання у неіснуючих будиночках під Буковелем, затримали у Хмельницькому.

Про це інформує пресслужба поліції Хмельниччини.

Читайте також У Києві судитимуть директорку будівельної компанії, яка заволоділа майже 3 млн грн з держбюджету столиці

Жінка розміщувала онлайн-оголошення про оренду неіснуючих котеджів для відпочинку в Карпатах. Для бронювання помешкання потерпілі перераховували їй завдаток, та згодом «орендодавиця» припиняла виходити на зв’язок.

Правоохоронці виявили шахрайку у м. Хмельницькому. Нею виявилась 25-річна львів'янка, яка на популярному сайті оголошень розміщувала інформацію про здачу в оренду будиночків та котеджів у Карпатах.

Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Відтак, передплата становила від 2000 гривень.

Були й ті, хто розраховувався за весь відпочинок наперед. Отримавши кошти, зловмисниця або припиняла одразу виходити на зв’язок, або ж продовжувала спілкування, і навіть скидала замовникам геолокацію, де нібито розташований котедж. Однак, коли потерпілі приїжджали на місце, виявляли, що такого будинку не існує, а телефон «орендодавиці» вже був вимкнений.

На сьогодні поліцейські встановили близько 60 потерпілих з різних куточків України.

Читайте також У Києві директор підприємства поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн: йому оголосили підозру

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 25-річній жінці підозру за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.