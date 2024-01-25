У Києві директор підприємства поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн: йому оголосили підозру — Finance.ua

У Києві директор підприємства поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн: йому оголосили підозру Сьогодні 16:30 — Кримінал

У Києві директор підприємства поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 млн: йому оголосили підозру, Фото: gp.gov.ua

Директору приватного підприємства, який поставив Збройним силам України неякісний одяг на 25 мільйонів гривень, оголосили підозру.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на поставку зимового форменого одягу для захисників України. Грошові кошти для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ було виділено на підставі рішень КМВА з бюджету місцевої адміністрації.

Встановлено, що поставлений одяг неякісний, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків. Наразі йому обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України. Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

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