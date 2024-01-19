Розкрадали кошти на оборонних замовленнях: у Києві затримали полковника ЗСУ та керівника львівської компанії — Finance.ua
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Розкрадали кошти на оборонних замовленнях: у Києві затримали полковника ЗСУ та керівника львівської компанії

Кримінал
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Розкрадали кошти на оборонних замовленнях: у Києві затримали полковника ЗСУ та керівника львівської компанії
Розкрадали кошти на оборонних замовленнях: у Києві затримали полковника ЗСУ та керівника львівської компанії, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
«У Києві „на гарячому“ затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника — гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів. Мова йде про полковника ЗСУ та керівника Львівської компанії, які налагодили схему „відкатів“ під час укладання контрактів», — сказано в повідомленні.
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За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.
СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого «траншу» — 14,6 тис. американських доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та унеможливити подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників.
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У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучили:
  • комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;
  • майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники вказаної протиправної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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