Обещала товары со скидками из Эпицентра: в Киеве будут судить мошенницу, которая обманула жителей Ирпеня на более чем 6 млн грн — Finance.ua

Обещала товары со скидками из Эпицентра: в Киеве будут судить мошенницу, которая обманула жителей Ирпеня на более чем 6 млн грн Сегодня 15:12 — Криминал

В Киевской области будут судить женщину, которая обманывала жителей Киевской области, обещая скидки на товары в сети строительно-хозяйственных магазинов «Эпицентр».

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«Святошинская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летней уроженки Донецкой области. Женщину обвиняют в совершении 35 эпизодов мошенничества (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины)», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, обвиняемая придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью и имеет возможность покупать товары со скидкой от 50 до 70 процентов в сети строительно-хозяйственных магазинов «Эпицентр». Предлагала выгодно приобрести женщина как строительные материалы, так и разнообразную бытовую технику.

Клиентов на «товары со скидкой» женщина искала среди знакомых, рассказывавших о ней другим потенциальным клиентам. При этом никаких скидок в торговом центре у нее не было. Вырученные деньги псевдоволонтерша тратила на собственные нужды.

Пострадавшими, как правило, выступали жители города Ирпеня, пытавшиеся закупить строительные материалы для восстановления собственных помещений, пострадавших в результате российской агрессии.

Таким образом злоумышленница заработала чуть более 6 млн грн, а от ее действий пострадали 18 человек.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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