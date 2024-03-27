Восстановление инфраструктуры: подрядчиков подозревают в хищении средств — Finance.ua

Восстановление инфраструктуры: подрядчиков подозревают в хищении средств
В Одесской области двое руководителей подрядных компаний уведомлены о подозрении в хищении 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры области после вражеских обстрелов.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
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Сообщается, что НЭК Укрэнерго после ракетных обстрелов заключил договор с подрядной организацией для проведения строительно-монтажных восстановительных работ. Необходимо было выполнить демонтаж, перемещение и подключение двух автотрансформаторов для замены поврежденных.
Подрядчик привлек к работе ранее знакомого директора логистической компании, с которым у него был договор транспортного экспедирования.
«Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг международных перевозок, которые фактически не выполнялись. В результате таких действий государственному предприятию нанесено более 3,7 млн грн убытков», — говорится в сообщении.
Суд изберет подозреваемым меру пресечения.
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