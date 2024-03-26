Во Львове задержали мужчин, подозреваемых в ограблении банка — Finance.ua

Во Львове задержали мужчин, подозреваемых в ограблении банка Сегодня 13:15 — Криминал

Во Львове задержали мужчин, подозреваемых в ограблении банка, Фото: Патрульна поліція Львівської області

В понедельник, 25 марта, во Львове правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении банка. Подозреваемых удалось задержать на выезде из города.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в 7 часов все экипажи полицейских Львова и области получили ориентировку о краже из банка на улице Владимира Великого. Предварительно, два человека в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

«Все экипажи немедленно отправились на отработку. Ориентировку о движении их транспортного средства патрульным в сотрудничестве передавали из отдела дежурной службы УПП во Львовской области, дежурной службы ГУНП во Львовской области. Один из наших экипажей заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал пересечение. Однако, через несколько минут, люди покинули транспортное средство на улице Городоцкой. Отрабатывая указанный район, инспекторы роты ТОР на улице Пясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию», — рассказали в патрульной полиции.

У мужчин были радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для отмыкания. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

«Лица не имеют никакого отношения к военным, кроме элементов одежды», — добавили правоохранители.

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