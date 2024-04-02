НАБУ разоблачило схему завладения почти 100 млн грн Укрзализныци на закупке трансформаторов — Finance.ua

НАБУ разоблачило схему завладения почти 100 млн грн Укрзализныци на закупке трансформаторов Сегодня 12:17 — Криминал

НАБУ разоблачило схему завладения почти 100 млн грн Укрзализныци на закупке трансформаторов, Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в АО «Укрзализныця» организаторов схемы завладения 94,7 млн ​​грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детали следствия

С июня по декабрь 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц АО «Укрзализныця» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

Он организовал подготовку и направление в УЗ письмо «Об угрозе государственной безопасности», которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями.

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Важно, что компанию-победителя контролирует гражданин республики беларусь, имеющий связи с рф.

Этот «победитель» через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.

Убытки компании

В результате реализации схемы на протяжении 2022−2024 гг. «Укрзализныця» понесла убытки на сумму 94,7 млн ​​грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Наказание

Суд наложил арест на 53 млн грн на банковских счетах компании-поставщика.

Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. За это грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения 2,24 га лесных угодий на территории Вышгородского района Киевской области стоимостью 2,95 млн грн.

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