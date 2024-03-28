НАБУ та САП викрили схему заволодіння лісом на березі Київського моря вартістю 2,95 млн грн — Finance.ua
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НАБУ та САП викрили схему заволодіння лісом на березі Київського моря вартістю 2,95 млн грн

Кримінал
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НАБУ та САП викрили схему заволодіння лісом на березі Київського моря вартістю 2,95 млн грн
НАБУ та САП викрили схему заволодіння лісом на березі Київського моря вартістю 2,95 млн грн, Фото: nabu.gov.ua
НАБУ і САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області вартістю 2,95 млн грн.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
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За даними слідства, у 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру, виконуючи роль куратора розподілу землі на Київщині, незаконно передав третім особам частину ділянок, які перебували у користуванні районного лісгоспу. Це сталося без погодження з останнім, а ліс передали під виглядом с/г земель та садових ділянок.
Для легалізації незаконно набутого майна учасники схеми вчиняли щодо ділянок низку дій, як-от поділ, об'єднання та відчуження на користь третіх осіб.
Серед підозрюваних:
  • експосадовець територіального управління Держгеокадастру (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);
  • фізична особа, яка придбала незаконно виділені земельні ділянки (ч. 2 ст. 209 КК України).
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Варто зазначити, що експосадовець Держгеокадастру також підозрюється у заволодінні значно більшими площами землі - майже 920 га у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця».
За матеріалами:
Finance.ua
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