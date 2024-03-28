НАБУ та САП викрили схему заволодіння лісом на березі Київського моря вартістю 2,95 млн грн — Finance.ua

НАБУ та САП викрили схему заволодіння лісом на березі Київського моря вартістю 2,95 млн грн Сьогодні 11:32 — Кримінал

НАБУ та САП викрили схему заволодіння лісом на березі Київського моря вартістю 2,95 млн грн, Фото: nabu.gov.ua

НАБУ і САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області вартістю 2,95 млн грн.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

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За даними слідства, у 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру, виконуючи роль куратора розподілу землі на Київщині, незаконно передав третім особам частину ділянок, які перебували у користуванні районного лісгоспу. Це сталося без погодження з останнім, а ліс передали під виглядом с/г земель та садових ділянок.

Для легалізації незаконно набутого майна учасники схеми вчиняли щодо ділянок низку дій, як-от поділ, об'єднання та відчуження на користь третіх осіб.

Серед підозрюваних:

експосадовець територіального управління Держгеокадастру (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України);

фізична особа, яка придбала незаконно виділені земельні ділянки (ч. 2 ст. 209 КК України).

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Варто зазначити, що експосадовець Держгеокадастру також підозрюється у заволодінні значно більшими площами землі - майже 920 га у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця».

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