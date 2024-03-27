Відновлення інфраструктури: підрядників підозрюють у розкраданні коштів — Finance.ua

Відновлення інфраструктури: підрядників підозрюють у розкраданні коштів Сьогодні 21:30 — Кримінал

На Одещині двом керівникам підрядних компаній повідомлено про підозру в розкраданні 3,7 млн грн на відновленні енергоінфраструктури області після ворожих обстрілів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

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Повідомляється, що НЕК Укренерго після ракетних обстрілів уклало договір з підрядною організацією для проведення будівельно-монтажних відновлювальних робіт. Необхідно було виконати демонтаж, переміщення й під'єднання двох автотрансформаторів для заміни пошкоджених.

Підрядник залучив до роботи раніше знайомого директора логістичної компанії, з яким мав договір транспортного експедирування.

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«Підозрювані, достеменно знаючи, що автотрансформатори вже перевезено територією Одеської області, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості їх транспортування та послуг з міжнародних перевезень, які фактично не виконувались. Внаслідок таких дій державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків», — йдеться в повідомленні.

Суд має обрати запобіжний захід підозрюваним.

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