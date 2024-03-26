У Львові затримали чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку — Finance.ua

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У Львові затримали чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку

Кримінал
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У Львові затримали чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку
У Львові затримали чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку, Фото: Патрульна поліція Львівської області
У понеділок, 25 березня, у Львові правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні банку. Підозрюваних вдалося затримати на виїзді з міста.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Львівської області.
Зазначається, що о 7-й годині всі екіпажі поліцейських Львова та області отримали орієнтування про крадіжку з банку на вулиці Володимира Великого. Попередньо, двоє осіб у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста.
Фото: Патрульна поліція Львівської області
Фото: Патрульна поліція Львівської області
«Усі екіпажі негайно вирушили на відпрацювання. Орієнтування про рух їхнього транспортного засобу патрульним у співпраці передавали з відділу чергової служби УПП у Львівській області, чергової служби ГУНП у Львівській області. Один із наших екіпажів помітив втікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Проте, за декілька хвилин, особи покинули транспортний засіб на вулиці Городоцькій. Відпрацьовуючи зазначений район, інспектори роти ТОР на вулиці П’ясецького виявили двох осіб, схожих за описом», — розповіли в патрульній поліції.
Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби.
Фото: Патрульна поліція Львівської області
Фото: Патрульна поліція Львівської області
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
«Особи не мають жодного відношення до військових, окрім елементів одягу», — додали правоохоронці.
За матеріалами:
Finance.ua
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