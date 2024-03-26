На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автодоріг та збитки в понад 2,5 млн грн — Finance.ua
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На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автодоріг та збитки в понад 2,5 млн грн

Кримінал
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На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автодоріг та збитки в понад 2,5 млн грн
На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автодоріг та збитки в понад 2,5 млн грн
Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо підрядника за фактами розтрати бюджетних коштів та службового підроблення.
Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури.
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За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю на виконання умов договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, проводило капітальний ремонт дорожніх покриттів у селі Гатне. Підрядник неякісно виконав роботи, оскільки щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам.
Звітну документацію підрядника з недостовірними даними щодо кількості використаних матеріалів та їх якості погодив інженер технагляду.
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Експерти встановили, що вартість неякісно виконаних ремонтних робіт складає понад 2,5 млн грн. Вказану суму підприємство одержало з бюджету неправомірно.
Раніше до суду скерували обвинувальний акт відносно інженера технічного нагляду. Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
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