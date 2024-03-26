На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автодоріг та збитки в понад 2,5 млн грн — Finance.ua

На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автодоріг та збитки в понад 2,5 млн грн Сьогодні 19:32 — Кримінал

На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автодоріг та збитки в понад 2,5 млн грн

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо підрядника за фактами розтрати бюджетних коштів та службового підроблення.

Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю на виконання умов договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, проводило капітальний ремонт дорожніх покриттів у селі Гатне. Підрядник неякісно виконав роботи, оскільки щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам.

Звітну документацію підрядника з недостовірними даними щодо кількості використаних матеріалів та їх якості погодив інженер технагляду.

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Експерти встановили, що вартість неякісно виконаних ремонтних робіт складає понад 2,5 млн грн. Вказану суму підприємство одержало з бюджету неправомірно.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт відносно інженера технічного нагляду. Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

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