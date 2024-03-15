Обіцяла товари зі знижками з Епіцентру: в Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала жителів Ірпеня на більш ніж 6 млн грн — Finance.ua

Обіцяла товари зі знижками з Епіцентру: в Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала жителів Ірпеня на більш ніж 6 млн грн Сьогодні 15:12 — Кримінал

У Київській області судитимуть жінку, яка ошукувала жителів Київщини, обіцяючи знижки на товари в мережі будівельно-господарських магазинів «Епіцентр».

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Святошинська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо 50-річної уродженки Донецької області. Жінку обвинувачують у вчиненні 35 епізодів шахрайства (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України)», — сказано в повідомленні.

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За даними слідства, обвинувачена вигадала історію про те, вона займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати товари зі знижкою від 50 до 70 відсотків в мережі будівельно-господарських магазинів «Епіцентр». Пропонувала вигідно придбати жінка як будівельні матеріали, так і різноманітну побутову техніку.

Клієнтів на «товари зі знижкою» жінка шукала серед знайомих, які розповідали про неї іншим потенційним клієнтам. При цьому жодних знижок у торгівельному центрі вона не мала. Отримані гроші псевдоволонтерка витрачала на власні потреби.

Потерпілими, як правило, виступали жителі міста Ірпеня, які намагалися закупити будівельні матеріали для відновлення власних помешкань, постраждалих внаслідок російської агресії.

Таким чином зловмисниця заробила трохи більше 6 млн грн, а від її дій постраждало 18 осіб.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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