Відмивали кошти на закупівлі амуніції для ЗСУ: у Фінляндії за підозрою затримано 3 людей — Finance.ua

Відмивали кошти на закупівлі амуніції для ЗСУ: у Фінляндії за підозрою затримано 3 людей Сьогодні 19:30 — Кримінал

Відмивали кошти на закупівлі амуніції для ЗСУ: у Фінляндії за підозрою затримано 3 людей, Фото: НАБУ

У Фінляндії затримано 3 людей за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі 5 тисяч бронежилетів для українських бійців.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро», — йдеться у повідомленні НАБУ.

Як повідомляється, на нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

Серед затриманих — представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об'єкту нерухомості, вказали в НАБУ.

«Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів», — додали у відомстві.

УНН За матеріалами:

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