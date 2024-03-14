Відмивали кошти на закупівлі амуніції для ЗСУ: у Фінляндії за підозрою затримано 3 людей — Finance.ua

Відмивали кошти на закупівлі амуніції для ЗСУ: у Фінляндії за підозрою затримано 3 людей
У Фінляндії затримано 3 людей за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі 5 тисяч бронежилетів для українських бійців.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро», — йдеться у повідомленні НАБУ.
Як повідомляється, на нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.
Серед затриманих — представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об'єкту нерухомості, вказали в НАБУ.
«Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів», — додали у відомстві.
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