НАБУ та САП викрили злочинні групи, які завдали «Укрзалізниці» 117 млн грн збитків — Finance.ua

НАБУ та САП викрили злочинні групи, які завдали «Укрзалізниці» 117 млн грн збитків Сьогодні 14:32 — Кримінал

НАБУ та САП викрили злочинні групи, які завдали «Укрзалізниці» 117 млн грн збитків

НАБУ і САП викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Про це повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Як працювала схема

У 2021 році керівник першої організованої групи, підприємець, розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Для цього він вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа АТ «Укрзалізниця».

Діючи як своєрідний «бек-офіс» товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ.

Інфографіка: nabu.gov.ua

У результаті протягом 2021−2023 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців АТ «Укрзалізниця» ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції.

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Таким чином «Укрзалізниця» уклала договори з трьома підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. При цьому самі підприємства продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.

Які збитки

Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Звинувачення

Наразі про підозру повідомили 7 особам — членам обох організованих груп. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до злочину осіб.

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