В Укргазвидобуванні викрили схему, що завдала понад 200 мільйонів збитків — Finance.ua
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В Укргазвидобуванні викрили схему, що завдала понад 200 мільйонів збитків

Кримінал
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В Укргазвидобуванні викрили схему, що завдала понад 200 мільйонів збитків
В Укргазвидобуванні викрили схему, що завдала понад 200 мільйонів збитків
Правоохоронці повідомили про підозру одному з чинних посадовців АТ «Укргазвидобування» та колишньому співробітнику, які уклали договори щодо видобутку природного газу із понад 200 млн гривень збитками.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
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Слідство встановило, що у 2019−2020 рр. АТ «Укргазвидобування» провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток «блакитного палива». При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3−4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг — фіксованим.
Проте, посадові особи АТ «Укргазвидобування» шляхом внесення змін до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору.
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Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ «Укргазвидобування» його працівникам заборонили підвищувати.
Такі дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ «Укргазвидобування» мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, за період з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 АТ «Укргазвидобування» заподіяно збитків на суму 211 млн грн.
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За «успішну» реалізацію проєкту відповідальний посадовець АТ «Укргазвидобування» отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення рф, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі.
Наразі йому та одному з чинних посадовців товариства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
За матеріалами:
Finance.ua
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