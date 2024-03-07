Ухилялись від сплати податків та зборів: підприємство нанесло збитків державі на 500 млн грн — Finance.ua

Ухилялись від сплати податків та зборів: підприємство нанесло збитків державі на 500 млн грн
В Україні посадові особи підприємства занижували податкові зобов’язання з податку на доходи фізосіб та військового збору, чим завдали збитків державі на 500 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
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«Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах», — сказано в повідомленні.
Наразі підприємство частково відшкодувало збитки, завдані Державному бюджету України, та сплатило 500 млн грн.
Раніше детективи викрили службових осіб, які ухилились від сплати податків та зборів. Встановлено, що вони занижували податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
«Факт ухилення від сплати податків було задокументовано під час проведення слідчих дій», — повідомили в БЕБ.
Збитки, встановлені в рамках кримінального провадження, підтверджено висновком судово-економічної експертизи.
Наразі компанія відшкодувала частину завданої державі шкоди в розмірі 500 млн грн. Справу скеровано до суду.
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