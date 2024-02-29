Аудит Міноборони виявив безпідставні виплати «бойових» на 186 мільйонів — Finance.ua

Аудит Міноборони виявив безпідставні виплати «бойових» на 186 мільйонів Сьогодні 15:46 — Кримінал

Аудит Міноборони виявив безпідставні виплати «бойових» на 186 мільйонів

Аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати», — сказано в повідомленні.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

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Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

«За рішеннями мМіністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, у січні цього року міністр оборони Рустем Умєров заявляв , що за останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше.

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