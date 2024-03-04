Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів — Finance.ua

Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів
Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишньому голові правління АТ АКБ «Аркада» та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у період 2014−2020 років акціонерний комерційний банк «Аркада» був управителем трьох фондів — двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тис фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 млн грн.
Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх в облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, відсоткові облігації на суму 480 млн грн за завищеною в 99,9% номінальною вартістю.
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В свою чергу його заступниця — член правління банку, розтратила на користь зазначеного приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих же відсоткових облігацій на суму 72 млн грн.
В подальшому ці гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних Голові правління банку підприємств. Тобто в кінцевому результаті 480 млн грн опинились на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на майже пів мільярда гривень.
Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до вчиненого злочину.
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