Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів — Finance.ua

Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів Сьогодні 15:15 — Кримінал

Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишньому голові правління АТ АКБ «Аркада» та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у період 2014−2020 років акціонерний комерційний банк «Аркада» був управителем трьох фондів — двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тис фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 млн грн.

Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх в облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, відсоткові облігації на суму 480 млн грн за завищеною в 99,9% номінальною вартістю.

Читайте також До суду передали обвинувальний акт про розкрадання 72 млн грн керівництвом банку «Аркада»

В свою чергу його заступниця — член правління банку, розтратила на користь зазначеного приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих же відсоткових облігацій на суму 72 млн грн.

В подальшому ці гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних Голові правління банку підприємств. Тобто в кінцевому результаті 480 млн грн опинились на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на майже пів мільярда гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до вчиненого злочину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.