Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів — Finance.ua
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Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів

Кримінал
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Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів
Експосадовці банку «Аркада» привласнили 480 млн грн вкладників фондів
Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишньому голові правління АТ АКБ «Аркада» та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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За даними слідства, у період 2014−2020 років акціонерний комерційний банк «Аркада» був управителем трьох фондів — двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тис фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 млн грн.
Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх в облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, відсоткові облігації на суму 480 млн грн за завищеною в 99,9% номінальною вартістю.
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В свою чергу його заступниця — член правління банку, розтратила на користь зазначеного приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих же відсоткових облігацій на суму 72 млн грн.
В подальшому ці гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних Голові правління банку підприємств. Тобто в кінцевому результаті 480 млн грн опинились на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на майже пів мільярда гривень.
Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до вчиненого злочину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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