Двох екс-посадовців банку «Аркада» підозрюють у розтраті 11,5 мільйонів гривень — Finance.ua
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Двох екс-посадовців банку «Аркада» підозрюють у розтраті 11,5 мільйонів гривень

Фондовий ринок
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Двом колишнім службовцям банку «Аркада» повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем і розтраті коштів Фондів фінансування будівництва.
Як повідомили в Київській міській прокуратурі, внаслідок дій підозрюваних протягом 2017-2018 років Фондам фінансування будівництва ЖК «Еврика» і «Патріотика» завдано збитків на суму понад 11,5 млн гривень.
«Заступник директора Головного департаменту по залученню коштів і начальник управління по залученню коштів банку „Аркада“, перебуваючи у змові з керівництвом банку та забудовниками, шляхом формального впровадження акції „Разом дешевше“ залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у житлових комплексах „Еврика“ і „Патріотика“ за заниженою вартістю», — розповіли прокурори.
Слідство з’ясувало, що надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, останньому поверталися кошти за придбані квартири, однак уже за їхньою вартістю на момент повернення.
Екс-посадовцям оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Наразі прокуратура направила до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Довідка Finance.ua:

  • у 2020 році правління Національного банку визнало банк «Аркада» неплатоспроможним у зв’язку зі зменшенням нормативів його капіталу менш ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня;
  • 25 вересня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада» на підставі рішення НБУ. А за кілька днів ФГВФО розпочав процедуру виплати коштів вкладникам «Аркади»;
  • банк «Аркада» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінансових установ. Однією зі спеціалізацій фінансової установи було будівництво нерухомості в Києві;
  • після оголошення неплатоспроможним банк «Аркада» і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів, які будувалися із залученням коштів фізичних та юридичних осіб. За даними КМДА, в будівництво об’єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей кількість постраждалих перевищує 30 тисяч.
За матеріалами:
УНІАН
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