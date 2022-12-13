Двох екс-посадовців банку «Аркада» підозрюють у розтраті 11,5 мільйонів гривень — Finance.ua

Двох екс-посадовців банку «Аркада» підозрюють у розтраті 11,5 мільйонів гривень Сьогодні 14:36 — Фондовий ринок

Двом колишнім службовцям банку «Аркада» повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем і розтраті коштів Фондів фінансування будівництва.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі , внаслідок дій підозрюваних протягом 2017-2018 років Фондам фінансування будівництва ЖК «Еврика» і «Патріотика» завдано збитків на суму понад 11,5 млн гривень.

«Заступник директора Головного департаменту по залученню коштів і начальник управління по залученню коштів банку „Аркада“, перебуваючи у змові з керівництвом банку та забудовниками, шляхом формального впровадження акції „Разом дешевше“ залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у житлових комплексах „Еврика“ і „Патріотика“ за заниженою вартістю», — розповіли прокурори.

Слідство з’ясувало, що надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, останньому поверталися кошти за придбані квартири, однак уже за їхньою вартістю на момент повернення.

Екс-посадовцям оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі прокуратура направила до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Довідка Finance.ua:

у 2020 році правління Національного банку визнало банк «Аркада» неплатоспроможним у зв’язку зі зменшенням нормативів його капіталу менш ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня;

25 вересня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процедуру ліквідації банку «Аркада» на підставі рішення НБУ. А за кілька днів ФГВФО розпочав процедуру виплати коштів вкладникам «Аркади»;

банк «Аркада» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінансових установ. Однією зі спеціалізацій фінансової установи було будівництво нерухомості в Києві;

після оголошення неплатоспроможним банк «Аркада» і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів, які будувалися із залученням коштів фізичних та юридичних осіб. За даними КМДА, в будівництво об’єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей кількість постраждалих перевищує 30 тисяч.

УНІАН За матеріалами:

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