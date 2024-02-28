У Київській області викрили депутата на махінаціях із землями більш як на 2 мільйони — Finance.ua

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У Київській області викрили депутата на махінаціях із землями більш як на 2 мільйони

Кримінал
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У Київській області викрили депутата на махінаціях із землями більш як на 2 мільйони
У Київській області викрили депутата на махінаціях із землями більш як на 2 мільйони, Фото: kobl.gp.gov.ua
У Київській області правоохоронці викрили депутата на шахрайстві із землями на понад 2 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
Депутат однієї з територіальних громад Бориспільського району організував злочинну групу з метою заволодіння земельними ділянками на території району. До цього він залучив голову садового товариства, державного кадастрового реєстратора та ще одну особу.

Як працювала схема

Вони знаходили вільні від забудови ділянки на території садового товариства та підшукували їх потенційних покупців, розміщуючи відповідні оголошення з продажу землі в інтернеті.
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Надалі виготовляли пакет підроблених документів і оформлювали право розпоряджатись земельними ділянками на підставних осіб. Згодом — відчужували їх покупцям. Отримані від правочинів кошти розподіляли між собою.
У такий спосіб учасники злочинної групи заволоділи понад двома мільйонами гривень.

Яке звинувачення їм висунули

Організатору і трьом учасникам злочинної групи оголосили про підозру за фактами шахрайства, використання підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).
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За клопотанням прокуратури суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 2 млн грн. Стосовно інших учасників клопотання розглядаються у суді.
Також суд розглядає клопотання про арешт майна підозрюваних.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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