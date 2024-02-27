Керівник «Укртрансбезпеки» «заробляв» на перевізниках по 50 тисяч гривень на день — ДБР Сьогодні 15:38 — Кримінал

Керівник «Укртрансбезпеки» «заробляв» на перевізниках по 50 тисяч гривень на день — ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції викрили керівника «Укртрансбезпеки» Миколаївської області на системних хабарях із перевізників.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Протягом 2023 року та до початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області налагодив систему поборів з підприємців.

Він встановив щомісячну «таксу» від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів", — йдеться у повідомленні.

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За такий «контроль» над безпекою на транспорті посадовець отримував щонайменше 50 тис. грн хабарів, зазначають у ДБР.

«Посадовця Укртрансбезпеки затримали під час отримання чергового хабаря», — заявили в бюро.

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