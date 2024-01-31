ДБР викрило посадовця військової частини, що незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень — Finance.ua
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ДБР викрило посадовця військової частини, що незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень

Кримінал
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ДБР викрило посадовця військової частини, що незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень
ДБР викрило посадовця військової частини, що незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету.
Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.
Посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.
При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.

Довідка Finance.ua:

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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