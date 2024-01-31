ДБР викрило посадовця військової частини, що незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень — Finance.ua

ДБР викрило посадовця військової частини, що незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень Сьогодні 12:42 — Кримінал

ДБР викрило посадовця військової частини, що незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.

Довідка Finance.ua:

Жительку Львова, що ошукала понад 60 людей, взявши оплату за проживання у неіснуючих будиночках під Буковелем, затримали у Хмельницькому.

У Києві судитимуть директорку будівельної компанії, яка заволоділа майже 3 млн грн з держбюджету столиці

У Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.