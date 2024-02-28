Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування — Finance.ua

Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування Сьогодні 10:48 — Кримінал

Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування

Служба безпеки України завершила розслідування щодо знищення літака АН-225 «Мрія» та зібрала докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов». Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП „Антонов“: гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 „Мрія“», — сказано в повідомленні.

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Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Деталі справи

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього впродовж січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта.

Яке покарання їм загрожує

Фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Довідка Finance.ua:

військові рф знищили найбільший у світі вантажний літак АН-225 «Мрія» у лютому 2022 року;

сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн;

літак можна було врятувати і відправити в аеропорт у місті Лейпциг (Німеччина), але колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

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