Як планують відновити літак "Мрія": розповіли в Укроборонпромі — Finance.ua
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Як планують відновити літак "Мрія": розповіли в Укроборонпромі

Вчора 09:29Казна та Політика
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Фото: Reuters/Mikhail PalinchakФото: Reuters/Mikhail Palinchak
Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв розповів, як наразі триває обстеження зруйнованого найбільшого військово-транспортного літака АН-225, що був збудований в 1988 році. До повномасштабного вторгнення український літак перевозив необхідні вантажі та зберігався в ангарі в Гостомелі.
За словами директора, триває обстеження того, що залишилося від літака. Частково вціліла хвостова частина та двигуни, зокрема, кілька з них можна буде використати у виробництві.
Поки що працівники ДП «Антонов» обстежують «Мрію», а після завершення обстеження будуть готові розрахунки бюджетів для побудови нового літака моделі АН-225 та оголосять про приблизні терміни.
Юрій Гусєв додав, що фахівці мають кілька сценаріїв відбудови «Мрії», яка й надалі встановлюватиме світові рекорди. Тому новий літак буде сучаснішим та більше технологічним, з покращеними функціями для перевезення вантажів, наголосив директор концерту та додав, що це найбільший в світі та найстратегічніший проект — побудова АН-225.
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Наразі ж концерн працює з міжнародними партнерами, щоб залучати інвестиції в побудову нового літака не лише в грошах, а й електроніці, деталях, технологіях, а також створити новий аерокосмічний союз та налагодити співпрацю. Гусєв назвав можливим такий підхід, що імена тих, хто зробить найбільший вклад в побудову літака, будуть викарбувані на фюзеляжі літака.
Крім того, розглядаються методи поповнення фонду відновлення «Мрії» та залучення до цього всіх охочих в Україні та за кордоном.

Скільки коштуватиме нова «Мрія»

За матеріалами: Коментарі
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