Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год — Finance.ua
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Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год

Криминал
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Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год
Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год, Фото: mil.gov.ua
На складах Командования медицинских сил Министерство обороны обнаружило 30 тысяч турникетов. Они там хранились почти год.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Команирования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США», — говорится в сообщении.
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Эти турникеты получили еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным — всего 458 единиц.
«После проведения аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть — уже у военнослужащих», — сообщили в Минобороны.
Также уже начали выдавать и другое медицинское имущество (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), длительно хранившиеся на складах в значительном количестве.
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Напомним, ранее аудиторы Министерства обороны Украины установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.
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НАБУ разоблачило новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Схема позволяла значительно завышать цены на продукты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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