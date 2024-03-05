Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год — Finance.ua

Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год
На складах Командования медицинских сил Министерство обороны обнаружило 30 тысяч турникетов. Они там хранились почти год.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Команирования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США», — говорится в сообщении.
Эти турникеты получили еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным — всего 458 единиц.
«После проведения аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть — уже у военнослужащих», — сообщили в Минобороны.
Также уже начали выдавать и другое медицинское имущество (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), длительно хранившиеся на складах в значительном количестве.
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