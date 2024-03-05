Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год — Finance.ua

Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год Сегодня 12:21 — Криминал

Аудит Минобороны обнаружил на складе 30 тысяч американских турникетов, пролежавших там почти год, Фото: mil.gov.ua

На складах Командования медицинских сил Министерство обороны обнаружило 30 тысяч турникетов. Они там хранились почти год.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Команирования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США», — говорится в сообщении.

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Эти турникеты получили еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным — всего 458 единиц.

«После проведения аудита ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов, сейчас почти треть — уже у военнослужащих», — сообщили в Минобороны.

Также уже начали выдавать и другое медицинское имущество (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), длительно хранившиеся на складах в значительном количестве.

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