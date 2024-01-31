Минобороны предотвратило поставки более 362 тонн некачественных продуктов (фото) — Finance.ua
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Минобороны предотвратило поставки более 362 тонн некачественных продуктов (фото)

Казна и Политика
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Минобороны предотвратило поставки более 362 тонн некачественных продуктов (фото)
Минобороны предотвратило поставки более 362 тонн некачественных продуктов (фото)
Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в армию. В частности, в одну из воинских частей на Востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию. Под видом большой партии поставщик хотел скрыть испорченный товар — капусту, морковь, лук и мандарины.
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
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«Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно скорее или возместить стоимость. Отмечаю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными», — отметил заместитель Министра обороны Виталий Половенко.
В Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, поставляющим некачественную продукцию.
Всего в течение января Министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов.
Ранее сообщалось, что при закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, комментируя вопрос изменения системы закупок для нужд сил обороны.

Справка Finance.ua:

  • Министерство обороны Украины вернуло 1,5 млрд грн, фигурирующих в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ.
  • Задержанный в Одессе львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был связен с чиновниками Министерства обороны Украины. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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