Минобороны предотвратило поставки более 362 тонн некачественных продуктов (фото) — Finance.ua

Минобороны предотвратило поставки более 362 тонн некачественных продуктов (фото) Сегодня 16:25 — Казна и Политика

Минобороны предотвратило поставки более 362 тонн некачественных продуктов (фото)

Минобороны продолжает блокировать поставки некачественной продукции в армию. В частности, в одну из воинских частей на Востоке страны компания-победитель пыталась поставить некачественную продукцию. Под видом большой партии поставщик хотел скрыть испорченный товар — капусту, морковь, лук и мандарины.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно скорее или возместить стоимость. Отмечаю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными», — отметил заместитель Министра обороны Виталий Половенко.

В Минобороны работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, поставляющим некачественную продукцию.

Всего в течение января Министерство предотвратило поставки более 362 тонн некачественных партий продуктов.

Ранее сообщалось , что при закупочных агентствах Минобороны появятся наблюдательные советы с участием международных партнеров. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, комментируя вопрос изменения системы закупок для нужд сил обороны.

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