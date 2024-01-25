Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, — Умєров — Finance.ua
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Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, — Умєров

Казна та Політика
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Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, — Умєров
Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, — Умєров
Міністерство оборони України повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр оборони Рустем Умєров, а також повідомили пресслужби Міністерства оборони та Служби безпеки України.
Рустем Умєров зазначив, що раніше був затриманий керівник одного з головних управлінь Міністерства оборони.
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«Над справою працює СБУ у взаємодії та за сприяння Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора. Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене», — написав Умєров.
У Службі безпеки повідомили, що «до бюджету повернуто майже 1,5 млрд гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів».
Військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора «схеми» — керівника одного з головних управлінь Міністерства оборони.
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За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.
«Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель», — йдеться у матеріалі СБУ.
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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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