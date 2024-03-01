Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов — Finance.ua

Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов

Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать с иностранных хозяйствующих субъектов в пользу Министерства обороны Украины почти 19 миллионов гривен за нарушение сроков поставки вещевого имущества.

«Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать с иностранных субъектов хозяйствования в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 491 399,99 долларов США (по состоянию на 29 февраля это 18,78 млн грн по официальному курсу НБУ. — Ред.)», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, согласно заключенным внешнеэкономическим договорам на закупку вещевого имущества, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и своевременно оплатило стоимость товара. Однако иностранные поставщики нарушили сроки поставки. В связи с этим Минобороны обратилось в международный арбитраж относительно взыскания штрафных санкций. Арбитраж иск удовлетворил.

В пресс-службе отметили, что Министерство обороны Украины отслеживает выполнение поставщиками взятых на себя обязательств, чтобы украинское войско своевременно получало все виды услуг, которые обеспечивает ведомство.

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Укрінформ По материалам:

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