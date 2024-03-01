Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов — Finance.ua
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Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов

Казна и Политика
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Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов
Минобороны выиграло международный арбитраж почти на 19 миллионов
Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать с иностранных хозяйствующих субъектов в пользу Министерства обороны Украины почти 19 миллионов гривен за нарушение сроков поставки вещевого имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать с иностранных субъектов хозяйствования в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 491 399,99 долларов США (по состоянию на 29 февраля это 18,78 млн грн по официальному курсу НБУ. — Ред.)», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, согласно заключенным внешнеэкономическим договорам на закупку вещевого имущества, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и своевременно оплатило стоимость товара. Однако иностранные поставщики нарушили сроки поставки. В связи с этим Минобороны обратилось в международный арбитраж относительно взыскания штрафных санкций. Арбитраж иск удовлетворил.
В пресс-службе отметили, что Министерство обороны Украины отслеживает выполнение поставщиками взятых на себя обязательств, чтобы украинское войско своевременно получало все виды услуг, которые обеспечивает ведомство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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