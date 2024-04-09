ГБР: В части в Донецкой области выплатили 3,5 млн гривен «боевых» военным-«тыловикам» — Finance.ua
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ГБР: В части в Донецкой области выплатили 3,5 млн гривен «боевых» военным-«тыловикам»

Криминал
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Донбасса и четырем его подчиненным, которые противоправно начисляли и выплачивали «боевые» воинским подразделениям, которые де-факто не несли службу на передовой. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 3,5 млн грн.
Организаторы разработали преступную схему для получения части из начисленных «боевых» доплат военным своего подразделения.
Подозреваемые включили в списки для выплат 10 военнослужащих части, которые фактически не участвовали в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.
В течение 6 месяцев этим военнослужащим в разный период безосновательно насчитывалось по 100 тысяч гривен. Часть средств якобы как благотворительную помощь для своего подразделения они перечисляли на указанный командованием карточный счет.
Так, в период с марта по сентябрь сумма нанесенного государству ущерба составила почти 3,5 млн грн.
Сотрудники ГБР разоблачили преступную схему, провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.
Командир воинской части и трое его подчиненных подозреваются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 3).).
Еще одна участница преступной схемы подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенном организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
Санкции статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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