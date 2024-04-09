ГБР: В части в Донецкой области выплатили 3,5 млн гривен «боевых» военным-«тыловикам» — Finance.ua

ГБР: В части в Донецкой области выплатили 3,5 млн гривен «боевых» военным-«тыловикам» Сегодня 15:14 — Криминал

более 3,5 млн грн. Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Донбасса и четырем его подчиненным, которые противоправно начисляли и выплачивали «боевые» воинским подразделениям, которые де-факто не несли службу на передовой. Сумма нанесенного государству ущерба составляет

Организаторы разработали преступную схему для получения части из начисленных «боевых» доплат военным своего подразделения.

Подозреваемые включили в списки для выплат 10 военнослужащих части, которые фактически не участвовали в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.

В течение 6 месяцев этим военнослужащим в разный период безосновательно насчитывалось по 100 тысяч гривен. Часть средств якобы как благотворительную помощь для своего подразделения они перечисляли на указанный командованием карточный счет.

Так, в период с марта по сентябрь сумма нанесенного государству ущерба составила почти 3,5 млн грн.

Сотрудники ГБР разоблачили преступную схему, провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.

Командир воинской части и трое его подчиненных подозреваются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 3).).

Еще одна участница преступной схемы подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенном организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Санкции статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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