Действующий министр подозревается в завладении госземлей почти на 300 млн грн — Finance.ua

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Действующий министр подозревается в завладении госземлей почти на 300 млн грн

Криминал
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Действующий министр подозревается в завладении госземлей почти на 300 млн грн
Действующий министр подозревается в завладении госземлей почти на 300 млн грн, Фото: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило экс-главу аграрного комитета Верховной Рады — действующего министра на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Детали схемы

Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.
В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.
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В результате реализации сделки в 2017—2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн.

Кто получил подозрение

О подозрении уведомили организатора схемы, действующего министра, двух кураторов органов Госгеокадастра и лицо, способствовавшее совершению преступления.
Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.
Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили схему завладения государственными средствами при предоставлении услуг по техническому обследованию объектов, поврежденных в результате агрессии рф в Херсонской области.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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