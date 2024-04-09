Привласнили понад 7 млн грн на огляді пошкоджених росією об'єктів: НАБУ та САП викрили схему — Finance.ua
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Привласнили понад 7 млн грн на огляді пошкоджених росією об'єктів: НАБУ та САП викрили схему

Кримінал
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Привласнили понад 7 млн грн на огляді пошкоджених росією об'єктів: НАБУ та САП викрили схему
Привласнили понад 7 млн грн на огляді пошкоджених росією об'єктів: НАБУ та САП викрили схему, Фото: nabu.gov.ua
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили схему заволодіння державними коштами при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії рф в Херсонській області.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
За даними слідства, очільник одного з департаментів Херсонської ОВА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо) у більше ніж 15 разів. Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.
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У результаті учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн.
Про підозру повідомили 3 особам: керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору. Посадовця і засновника підприємства затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
За матеріалами:
Finance.ua
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