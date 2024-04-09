У Києві викрили шахраїв, які під виглядом благодійного фонду для дітей привласнили майже 5 мільйонів гривень — Finance.ua

У Києві викрили шахраїв, які під виглядом благодійного фонду для дітей привласнили майже 5 мільйонів гривень Сьогодні 19:16 — Кримінал

У Києві викрили шахраїв, які під виглядом благодійного фонду для дітей привласнили майже 5 мільйонів гривень, Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичні правоохоронці викрили групу шахраїв, які працювали під виглядом благодійного фонду та привласнили собі майже 5 мільйонів гривень, які збирали через кол-центр нібито на допомогу дітям.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Києві.

«Отримані пожертви вони нікуди не передавали й розпорядилися грошима на власний розсуд. Двом жінкам та чоловіку повідомили про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна», — сказано в повідомленні.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Шахраї залучили до протиправної діяльності найманих осіб для роботи в кол-центрі, які здійснювали телефонні дзвінки та переконували громадян у необхідності переказу грошей на благодійність. Крім того, зловмисники розміщували в мережі Інтернет неправдиву інформацію про благодійні проєкти.

У такий спосіб зловмисники отримали на рахунок благодійної організації близько 5 мільйона гривень в якості благодійних внесків, які надалі вивели на підконтрольні банківські рахунки та витратили на власні потреби.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують їхню протиправну діяльність. Наразі слідчі Дарницького управління поліції за погодженням Дарницької окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України — незаконне використання благодійних пожертв, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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