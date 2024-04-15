Имущество в Испании и авто премиум класса: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершили — Finance.ua

Имущество в Испании и авто премиум класса: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершили Сегодня 16:30 — Криминал

Имущество в Испании и авто премиум класса: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершили

Правоохранители завершили расследование в отношении экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам незаконного обогащения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Детали следствия

Бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП за период пребывания на этом посту при отсутствии таких законных доходов приобрел активы почти на 150 млн грн.

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После полномасштабного вторжения по его доверенности члены семьи приобрели в Испании объекты недвижимости и автомобили премиум класса. При этом официальный общий доход семьи не покрывал эти расходы.

Арест имущества

В декабре 2023 года на основании запроса Офиса Генпрокурора о международной правовой помощи наложен арест на имущество одесского военкома в Испании: это вилла и офисное помещение.

Также суд наложил арест на 9 земельных участков, два дома, одно домовладение, две квартиры и 1/3 квартиры, 6 элитных автомобилей.

Завершение досудебного расследования

По поручению прокурора следователь уведомил сторону защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам для ознакомления. Бывший одесский военком находится под стражей.

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Материалы по факту неявки экс-руководителя Одесского ОТЦК и СП на службу и уклонение от военной службы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Напомним, в 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку образа жизни 102 военнослужащих. Итого в базу для проверок включены 1800 руководителей военкоматов и их заместителей.

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