Имущество в Испании и авто премиум класса: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершили — Finance.ua

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Имущество в Испании и авто премиум класса: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершили

Криминал
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Имущество в Испании и авто премиум класса: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершили
Имущество в Испании и авто премиум класса: расследование в отношении бывшего военкома Одессы завершили
Правоохранители завершили расследование в отношении экс-руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам незаконного обогащения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Детали следствия

Бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП за период пребывания на этом посту при отсутствии таких законных доходов приобрел активы почти на 150 млн грн.
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После полномасштабного вторжения по его доверенности члены семьи приобрели в Испании объекты недвижимости и автомобили премиум класса. При этом официальный общий доход семьи не покрывал эти расходы.

Арест имущества

В декабре 2023 года на основании запроса Офиса Генпрокурора о международной правовой помощи наложен арест на имущество одесского военкома в Испании: это вилла и офисное помещение.
Также суд наложил арест на 9 земельных участков, два дома, одно домовладение, две квартиры и 1/3 квартиры, 6 элитных автомобилей.

Завершение досудебного расследования

По поручению прокурора следователь уведомил сторону защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам для ознакомления. Бывший одесский военком находится под стражей.
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Материалы по факту неявки экс-руководителя Одесского ОТЦК и СП на службу и уклонение от военной службы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Напомним, в 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку образа жизни 102 военнослужащих. Итого в базу для проверок включены 1800 руководителей военкоматов и их заместителей.

Тендеры, военкомы-миллионеры и элитные авто: о коррупционных делах во время войны 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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