В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн — Finance.ua

В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн Сегодня 11:14 — Криминал

В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

В Сумах предприниматель занял земельный участок без должного оформления. Стоимость захваченной земли оценена экспертами почти в 3,3 млн грн.

Об этом сообщает прокуратура Сумщины.

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В суде города Сумы будет рассматриваться дело о самовольном занятии земельных участков на сумму свыше 3,3 миллиона гривен.

Обвиняемый — физическое лицо-предприниматель, который без надлежащего оформления права собственности, пользования или аренды установил на земельном участке общей площадью 0,1310 га по улице Нижнехолодногорская в городе Сумы забор, навесы и построил гараж с целью предоставления платных услуг по парковке автотранспорта.

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Эксперты оценили стоимость земли, которую он захватил, почти на 3,3 миллиона гривен.

Досудебное расследование осуществляется полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

УНН По материалам:

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