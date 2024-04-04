В Киеве подрядчик присвоил более 3,5 млн гривен бюджетных средств в ходе ремонта мостов — Finance.ua

В Киеве подрядчик присвоил более 3,5 млн гривен бюджетных средств в ходе ремонта мостов
В Киеве прокуратура уведомила подрядчика о подозрении в незаконном завладении более 3,5 млн грн бюджетных средств в ходе ремонта столичных мостов и развязок.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Согласно материалам следствия, в 2022 году КП «Киевавтодормост» и частное предприятие заключили договор на выполнение аварийных, восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах, а также на эстакадах и транспортных развязках в Киеве.
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В дальнейшем руководитель подрядной организации внес сведения в акты выполненных работ, отметив, в частности, материалы, не предусмотренные договором и тендерной документацией, что привело к удорожанию стоимости проекта. Также были выполнены дополнительные работы, не предусмотренные сметой и договором, что также привело к дополнительным расходам.
Заключение экспертов подтвердило, что эти действия нанесли ущерб столичной общине на сумму свыше 3,5 млн грн.
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Ранее в рамках этого же уголовного производства окружная прокуратура уведомила о подозрении руководителя и главного инженера коммунального предприятия по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Решается вопрос об избрании меры пресечения руководителю подрядной организации.
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