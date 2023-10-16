Фиктивно зачислял на службу футболистов: уведомлен о подозрении командир роты охраны ТЦК в Ивано-Франковске — Finance.ua

Фиктивно зачислял на службу футболистов: уведомлен о подозрении командир роты охраны ТЦК в Ивано-Франковске
Сотрудники ГБР уведомили о подозрении командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в превышении служебных полномочий. Он фиктивно зачислял на службу местных футболистов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В августе этого года правоохранители раскрыли в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.
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Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек — игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на «бумаге» и не выполняли никаких военных обязанностей, указали в ГБР.
Эти лица «отслужили» в общей сложности 1100 дней, получив от государства денежное и материальное довольствие.
По данным ГБР, фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн — это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств.
Командир роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата подозревается в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Готовятся ходатайства об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Идет расследование, готовятся подозрения другим участникам схемы.
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