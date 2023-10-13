Завладение более 160 млн грн банка: завершено расследование в отношении бывшего председателя комитета ВР — Finance.ua

Завладение более 160 млн грн банка: завершено расследование в отношении бывшего председателя комитета ВР Сегодня 16:45 — Криминал

Завершено досудебное расследование по делу в отношении 7 человек, среди которых бывший председатель комитета Верховной Рады Сергей Скуратовский, в составе организованной группы противоправно завладевших правом требования банковского учреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

«10 октября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 7 человек, среди которых Председатель Комитета Верховной Рады VIII созыва, начальник отделения ГСУ СБУ, должностное лицо АРМА, руководство государственного предприятия, которые в составе организованной группы противоправно завладели правом требования банковского учреждения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодняшний день детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

3 октября САП и НАБУ сообщили указанным лицам об изменении ранее сообщенного подозрения, а именно в части нанесенного ущерба, который по результатам досудебного расследования установлен в сумме более 160 млн грн. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Кроме того, начальнику отделения ГСУ СБУ дополнительно инкриминирована ч. 1 ст. 366−2 УК Украины.

«По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады VIII созыва, будучи фактическим собственником ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных порук (в том числе и самого избранника)», — отмечается в сообщении.

В САП отмечают, что во избежание ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (на момент уведомления о подозрении лицо занимало руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие.

«Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему добились выкупа права требования на указанную недвижимость по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо. Выводы экспертиз подтверждают, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 160 млн грн — именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники», — информирует САП.

УНН По материалам:

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