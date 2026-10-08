ГБР разоблачило организацию, завладевшую 178,5 млн грн лесхозов под видом выполнения лесозаготовительных работ

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную организацию, которая завладела 178,5 млн грн лесхозов под видом выполнения лесозаготовительных работ, которые не производила.

По данным следствия, схему организовал предприниматель из Черкасской области, который имел связи в государственном лесохозяйственном предприятии. К ней он привлек руководителя лесного хозяйства, лесников и бухгалтера.

«В 2023—2025 годах подконтрольная компания заключила с филиалами гослесхозов в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях договоры на лесозаготовительные работы общей стоимостью 178,5 млн грн. При этом у предприятия не было ни работников, ни необходимой техники», — говорится в сообщении.

По версии следствия, бухгалтер готовила документы для участия в аукционах и заключения договоров, а лесники подписывали акты о якобы выполненных работах. На их основе госпредприятия перечисляли средства частной компании.

В дальнейшем деньги выводили через около 20 ФЛП, обналичивали и распределяли между участниками преступной организации.

Правоохранители добавили, что по одному из установленных эпизодов речь идет о завладении 9,2 млн грн средств филиала лесохозяйственного предприятия в Винницкой области. По другим эпизодам продолжаются экспертизы, окончательный размер ущерба устанавливается.