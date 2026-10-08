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ГБР разоблачило организацию, завладевшую 178,5 млн грн лесхозов под видом выполнения лесозаготовительных работ

Криминал
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили преступную организацию, которая завладела 178,5 млн грн лесхозов под видом выполнения лесозаготовительных работ, которые не производила.
Об этом информируют пресс-службы Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.
По данным следствия, схему организовал предприниматель из Черкасской области, который имел связи в государственном лесохозяйственном предприятии. К ней он привлек руководителя лесного хозяйства, лесников и бухгалтера.
«В 2023—2025 годах подконтрольная компания заключила с филиалами гослесхозов в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях договоры на лесозаготовительные работы общей стоимостью 178,5 млн грн. При этом у предприятия не было ни работников, ни необходимой техники», — говорится в сообщении.
По версии следствия, бухгалтер готовила документы для участия в аукционах и заключения договоров, а лесники подписывали акты о якобы выполненных работах. На их основе госпредприятия перечисляли средства частной компании.
В дальнейшем деньги выводили через около 20 ФЛП, обналичивали и распределяли между участниками преступной организации.
Правоохранители добавили, что по одному из установленных эпизодов речь идет о завладении 9,2 млн грн средств филиала лесохозяйственного предприятия в Винницкой области. По другим эпизодам продолжаются экспертизы, окончательный размер ущерба устанавливается.
В рамках расследования проведено более 30 обысков в трех областях. Шесть подозреваемых задержаны. Организатору и трем соучастникам по ходатайствам прокуратуры избраны меры пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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