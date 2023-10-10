В ГБР назвали количество дел по нарушениям в военкоматах и ​​ВВК — Finance.ua

В ГБР назвали количество дел по нарушениям в военкоматах и ​​ВВК Сегодня 19:17 — Криминал

В ГБР назвали количество дел по нарушениям в военкоматах и ​​ВВК

Государственное бюро расследований открыло 260 уголовных производств по фактам нарушений в военкоматах и ​​военно-врачебных комиссиях.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР уведомило о подозрении еще 58 человек.

В рамках этих уголовных производств ГБР также задокументировало факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн гривен. Фигуранты и участники этих схем понесут заслуженное наказание. Благодаря работе ГБР суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен.

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Дополнительные меры ГБР по противодействию совершению должностными лицами военкоматов коррупционных и других уголовных правонарушений дают конкретные результаты.

«Бюро предупреждает должностных лиц, которые вынашивают намерения использовать служебное положение ради собственной наживы во время войны: вы обязательно будете разоблачены и привлечены к ответственности», — отмечают в ГБР.

Инфографика: ДБР

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