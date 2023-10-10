В ГБР назвали количество дел по нарушениям в военкоматах и ​​ВВК — Finance.ua
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В ГБР назвали количество дел по нарушениям в военкоматах и ​​ВВК

Криминал
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В ГБР назвали количество дел по нарушениям в военкоматах и ​​ВВК
В ГБР назвали количество дел по нарушениям в военкоматах и ​​ВВК
Государственное бюро расследований открыло 260 уголовных производств по фактам нарушений в военкоматах и ​​военно-врачебных комиссиях.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Также ГБР уведомило о подозрении еще 58 человек.
В рамках этих уголовных производств ГБР также задокументировало факты получения должностными лицами неправомерной выгоды на сумму почти 4 млн гривен. Фигуранты и участники этих схем понесут заслуженное наказание. Благодаря работе ГБР суды арестовали имущество взяточников на сумму более 3,2 млн гривен.
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Дополнительные меры ГБР по противодействию совершению должностными лицами военкоматов коррупционных и других уголовных правонарушений дают конкретные результаты.
«Бюро предупреждает должностных лиц, которые вынашивают намерения использовать служебное положение ради собственной наживы во время войны: вы обязательно будете разоблачены и привлечены к ответственности», — отмечают в ГБР.
Инфографика: ДБР
Инфографика: ДБР

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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