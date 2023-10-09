Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн — Finance.ua
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Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн

Криминал
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Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн
Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований разоблачило злоупотребление в запорожском военкомате при изъятии автомобилей на нужды военных.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья. Он безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации автомобили на сумму в 11 млн грн.
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В начале российского полномасштабного вторжения офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия «на свой вкус2.
В марте 2022 года он пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находится вне территориальной юрисдикции военкомата, с вооруженным сопровождением. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на стоянке не было.
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У работника военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий.
С нарушениями чиновнику удалось изъять только автомобили, ключи от которых были у присутствующего на площадке водителя. Это — четыре грузовика общей стоимостью почти 11 млн грн.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
На данный момент офицеру Центрального ОРТЦК и СП Запорожья объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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