Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн — Finance.ua

Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн Сегодня 19:14 — Криминал

Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 млн грн, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило злоупотребление в запорожском военкомате при изъятии автомобилей на нужды военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении должностному лицу Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья. Он безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации автомобили на сумму в 11 млн грн.

В начале российского полномасштабного вторжения офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия «на свой вкус2.

В марте 2022 года он пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находится вне территориальной юрисдикции военкомата, с вооруженным сопровождением. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на стоянке не было.

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У работника военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий.

С нарушениями чиновнику удалось изъять только автомобили, ключи от которых были у присутствующего на площадке водителя. Это — четыре грузовика общей стоимостью почти 11 млн грн.

Фото: dbr.gov.ua

На данный момент офицеру Центрального ОРТЦК и СП Запорожья объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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