В Одессе разоблачили преступную схему выдачи «белых билетов» депутатам и их родственникам — Finance.ua
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В Одессе разоблачили преступную схему выдачи «белых билетов» депутатам и их родственникам

Криминал
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В Одессе разоблачили преступную схему выдачи «белых билетов» депутатам и их родственникам
В Одессе разоблачили преступную схему выдачи «белых билетов» депутатам и их родственникам, Фото: ДБР
Сотрудники ГБР разоблачили схему в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, которая помогала депутатам и их родственникам уклониться от мобилизации.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.
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За 12 тысяч долларов им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности к военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с воинского учета.
Помогала подыскивать «вип-клиентов» знакомая работника ТЦК — начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесщины. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию.
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Следствием задокументировано, что по такой схеме дельцы помогли по меньшей мере 10 вип-уклонистам стать непригодными к военной службы.
5 октября 2023 года сотрудники ГБР задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП при получении 12 тысяч долларов США оплаты за услугу от очередного клиента.
В настоящее время работники ГБР устанавливают полный круг причастных к сделке лиц среди чиновников Одесского РТЦК и СП.
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Задержанные уже уведомлены о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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